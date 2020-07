Da Varese a Lourdes per raccogliere fondi per l’emergenza: 1000 chilometri in sei giorni per “ripartire per bene”. Ecco la sfida di 8 ciclisti (Di venerdì 31 luglio 2020) Mille chilometri da percorrere in sei giorni per “ripartire per bene”. Questa la sfida di otto ciclisti varesini che viaggeranno, a partire da sabato 1 agosto, da Varese a Lourdes per raccogliere fondi destinati a comprare dispositivi di protezione individuale per personale e ospiti della Fondazione Renato Piatti, una Onlus varesina che gestisce 15 strutture, tra centri diurni e residenziali, dedicati a “progettare, realizzare e gestire servizi a favore delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie”. Una seconda parte del ricavato verrà invece devoluta all’Associazione di padre Damiano Puccini Oui per la vie che aiuta invece i numerosi profughi iracheni e siriani in fuga dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Varese Lourdes

Ciclopellegrinaggio solidale da Varese a Lourdes

