Da “OSIMAI” a “OSINAPOLI!”: storia di una trattativa straordinaria (Di sabato 1 agosto 2020) Questa è una trattativa straordinaria e per certi versi incredibile. Osimhen al Napoli è anche un gioco di parole. Più ne parlavamo, era metà maggio, più alzavano barriere assurde: non è una priorità, vuole la Premier, non accetterà il Napoli, il problema del razzismo farà la differenza. Una specie di barriera preventiva, messa da gente che voleva soltanto contraddire per smontare la primogenitura della notizia: una cosa, se vogliamo, abbastanza triste. Per tanti era “OSIMAI”, nel senso che il club azzurro mai sarebbe arrivato alla totale quadratura. Alla fine è stato “OSINAPOLI!”, con la corsa (inutile) a cercare di capire il minuto esatto e preciso del tweet di Aurelio De Laurentiis, con dettagli anche sulle previsioni del tempo in Nigeria, piogge sparse, ... Leggi su alfredopedulla

clikservernet : Da “OSIMAI” a “OSINAPOLI!”: storia di una trattativa straordinaria - Noovyis : (Da “OSIMAI” a “OSINAPOLI!”: storia di una trattativa straordinaria) Playhitmusic - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Da “OSIMAI” a “OSINAPOLI!”: storia di una trattativa straordinaria - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Da “OSIMAI” a “OSINAPOLI!”: storia di una trattativa straordinaria - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Da “OSIMAI” a “OSINAPOLI!”: storia di una trattativa straordinaria -

Ultime Notizie dalla rete : “OSIMAI” “OSINAPOLI”