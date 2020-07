Csc, recupera produzione industriale: +7,5% a luglio (Di venerdì 31 luglio 2020) (Teleborsa) – Prosegue il recupero della produzione industriale in giugno con +2,3% su maggio e soprattutto luglio a +7,5% su giugno, nonostante il forte calo del secondo trimestre 2020 (-19,2%) rispetto al primo, mentre è atteso un rimbalzo nel terzo. È quanto stimato dal Csc di Confindustria nell’indagine sulla produzione industriale, in cui si conferma che “è proseguito anche in giugno e luglio il recupero dei livelli di attività dai minimi toccati in aprile e dopo il rimbalzo di maggio” ma che, “nonostante il dato congiunturale positivo, la variazione rispetto a un anno prima resta ancora molto negativa (-13,9% in luglio)“. In dettaglio, nel secondo trimestre la produzione ... Leggi su quifinanza

