Coppa di Lega francese, vince il PSG, OL battuto ai rigori (Di sabato 1 agosto 2020) La 26º e ultima edizione della Coppa di Lega francese è stata vinta dal PSG, decisivi i calci di rigore contro l’OL di Garcia Il Psg vince la 26º e ultima edizione della Coppa di Lega ai calci di rigore contro l’OL, prossimo avversario della Juventus, nel ritorno degli ottavi di Champions allo Stadium. Zero a zero al termine dei supplementari, sei rigori a testa fino all’errore decisivo di Bertrand Traoré. La parata di Keylor Navas regala ai parigini il nono successo in Coppa di Lega. Verratti è stato votato Mvp della partita, na c’è parecchia preoccupazione per Tuchel a causa degli infortuni di Kurzawa, Icardi e Thiago Silva: tutti e tre rischiano di ... Leggi su calcionews24

