Calciomercato Napoli, ufficiale: Victor Osimhen è azzurro, c’è il tweet di Aurelio De Laurentiis (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen è finalmente del Napoli. Dopo numerose settimane di attesa, nonostante tutti gli accordi raggiunti e le firme sui contratti apposte già da mercoledì, solo quest’oggi è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: “Benvenuto Víctor!”, recita il tweet. Il Napoli ha messo così a segno l’operazione più costosa della sua storia, da circa 47 milioni di Euro più bonus, insieme ai cartellini di Orestis Karnezis ed il giovane Claudio Manzi. Superato quindi il record di Hirving Lozano relativo all’estate scorsa. Probabilmente si tratterà anche dell’acquisto più oneroso dell’intera sessione di ... Leggi su calciomercato.napoli

