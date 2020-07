Bilancio, a Mastella basta una maggioranza ‘small’. E sui numeri litigano le opposizioni (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Semaforo ancora verde per Clemente Mastella che porta a casa la manovra di Bilancio e prosegue il suo cammino a palazzo Mosti. E questa volta, per sfangarla, al sindaco basta una maggioranza extra small: solo 16 i 6 voti favorevoli (astenuta la Saginario, 8 i contrari) al Bilancio di previsione. Senza la recente modifica al regolamento consiliare – prima per il previsionale era necessaria la maggioranza qualificata – quella odierna sarebbe potuta essere la giornata del de profundis per l’amministrazione Mastella. A caratterizzare il dibattito politico della vigilia erano i dubbi sulla tenuta del numero legale. Dubbi spazzati via dall’appello di inizio seduta. A uscire dall’aula sono i ... Leggi su anteprima24

"Clemente e io siamo una coppia inossidabile. Una coppia sentimentale e politica. Stiamo insieme da 45 anni. E gli attacchi di Salvini a mio marito sono anche a me". Sandra Lonardo, senatrice, moglie ...

