Attacchi informatici: giugno da record Osservatorio sulla cybersecurity di Exprivia Molfetta (Di venerdì 31 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Exprivia: L’emergenza Covid-19 in Italia ha influito pesantemente sulla sicurezza informatica anche post emergenza. Stando a quanto risulta dal secondo rapporto sulle minacce informatiche nel 2020 in Italia elaborato dall’Osservatorio sulla cybersecurity di Exprivia, giugno è stato il mese in cui dall’inizio dell’anno si sono verificati la maggior parte di Attacchi, incidenti e violazioni della privacy a danno di aziende, privati e pubblica amministrazione. Analizzando 40 fonti di informazione pubbliche è risultato che tra il primo trimestre dell’anno (quando gli Attacchi erano stati 47) e il secondo (ben 171) l’incremento è stato superiore al ... Leggi su noinotizie

RaiNews : Il Consiglio Ue sanziona i responsabili dei cyber-attacchi da Russia, Cina e Corea del Nord - giorgiotablet : L'Unione Europea oggi #30Luglio per la prima volta nella sua storia ha emesso #sanzioni per attacchi informatici… - ivan_toby : Attacchi informatici: Ue, in arrivo sanzioni contro gli hacker - mistermeo : RT @RaiNews: Il Consiglio Ue sanziona i responsabili dei cyber-attacchi da Russia, Cina e Corea del Nord - DarioGiuffrida1 : RT @RaiNews: Il Consiglio Ue sanziona i responsabili dei cyber-attacchi da Russia, Cina e Corea del Nord -