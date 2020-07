Assessore Gorizia beve da bottiglietta del distributore e si sente male (Di venerdì 31 luglio 2020) Sembra esserci un collegamento evidente tra il malore che ha colpito un Assessore a Gorizia e l’avere bevuto da una bottiglietta comprata in un distributore automatico. Brutta disavventura per un Assessore a Gorizia. Roberto Sartori, che fa parte della giunta della città del Friuli-Venezia Giulia ricoprendo la carica per il dicastero alle Attività Produttive. LEGGI … Leggi su viagginews

Beve da una bottiglia acquistata a un distributore automatico e finisce in ospedale. Roberto Sartori, assessore comunale alle Attività produttive di Gorizia si è sentito male dopo aver bevuto un sorso ...

Beve da una bottiglia d'acqua acquistata a un distributore automatico e finisce in ospedale. Roberto Sartori, assessore comunale alle Attività produttive di Gorizia si è sentito male dopo aver bevuto ...

