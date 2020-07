Ascoli – Benevento – Probabili formazioni – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 31 luglio 2020) Ascoli – Benevento si sfidano questa sera alle ore 21 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli per la 38a giornata di Serie B. La gara si disputa, ovviamente, a porte chiuse per le norme anti contagio da Covid19. La partita mette di fronte due squadre dal destino opposto in questa stagione: il Benevento è già promosso in Serie A da più di un mese. L’Ascoli invece ha ancora bisogno di punti, almeno uno, per evitare che gli altri risultati lo condannino al playout dopo essersi orgogliosamente ripreso da un lungo periodo in zona retrocessione. Ascoli – Benevento: come arrivano alla gara L’Ascoli è 14° in classifica con 46 punti: la sconfitta nell’ultimo turno contro il Pisa ... Leggi su giornal

SportsWatch1 : - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Ascoli-Benevento: dove vedere la gara in Tv e streaming: Ascoli-Benevento è un… - TUTTOB1 : Il Sannio Quotidiano: 'Benevento, ad Ascoli l'ultima recita sul palcoscenico della B. Mercato: sogno Bonaventura' - CovertFootyTrip : Full fixtures on the final day of SerieB are as follows: ???? Ascoli v Benevento Chievo v Pescara Cosenza v Juve Sta… - Max_Mogavero : #Benevento, ad #Ascoli l'ultimo atto di una stagione da sogno: Gori pronto al debutto stagionale, nuova chance per… -