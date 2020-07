Temptation Island, in attesa del falò tra Anna ed Andrea, Twitter sta con Lorenzo e le sue parole: “Un po’ di coraggio principino” (Di giovedì 30 luglio 2020) Un altro momento molto atteso è il falò di confronto tra Anna ed Andrea. La coppia – con lei che ha 10 anni più di lui – deciderà di uscire assieme da Temptation Island 2020? In attesa di scoprirlo, Twitter è letteralmente esploso per le parole di supporto dell’ex calciatore Lorenzo Amoruso (altro fidanzato sul … L'articolo Temptation Island, in attesa del falò tra Anna ed Andrea, Twitter sta con Lorenzo e le sue parole: “Un po’ di coraggio principino” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Methamorphose30 : RT @alwvysyou: il padre di andrea che guarda temptation island da casa: #TemptationIsland - Aurora25684827 : RT @alwvysyou: il padre di andrea che guarda temptation island da casa: #TemptationIsland - Very86 : RT @jjessiic4: C’è chi ha riconosciuto Anna come la peggior fidanzata mai passata a temptation island e chi mente #TemptationIsland https:… - _Saphira6 : RT @jjessiic4: C’è chi ha riconosciuto Anna come la peggior fidanzata mai passata a temptation island e chi mente #TemptationIsland https:… -