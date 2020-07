Temptation Island 2020, ultime tre coppie rimaste: Come finirà? (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island, anticipazioni 5° puntata. Siamo arrivati al momento dei falò di confronto per le 3 coppie rimaste in gioco, Come finirà? Arrivano le anticipazioni della 5° puntata di Temptation Island 2020. Anche quest’anno non sono mancate le emozioni, tra colpi di scena, urla e scenate. Le coppie che sono arrivate fino alla fine delle … Leggi su 2anews

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Novella_2000 : “Cesso a pedali”, “poraccio” e tanti altri complimenti di Karina Cascella per Pietro Delle Piane - WonderMargot_ : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - fiakketto : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh - Gabrioc : RT @__L_i_G__: @Gabrioc Ballando con le stelle in versione pallonara. Se ci aggiungi un falò tipo Temptation Island, è subito 3-4mld a stag… -