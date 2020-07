Temptation Island 2020, ultima puntata stasera su Canale 5: anticipazioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Temptation Island 2020 torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con l'ultima puntata, che svelerà il destino di tutte le coppie. stasera su Canale 5, alle 21:20, torna Temptation Island 2020 con l'ultima puntata di un'edizione da record in fatto di ascolti. Non solo Antonella Elia e Pietro delle Piane, tutte le coppie rimaste in gara dovranno decidere cosa fare. Nel corso delle puntate abbiamo visto Sofia e Alessandro lasciare insieme l'Is Morus Relias dopo pochi giorni. Sono usciti invece separati Valeria e Ciavy che hanno capito, proprio nel corso del loro percorso all'interno di "Temptation Island" che la loro ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - bvbynijmri : scherzo stasera non esco c’è temptation island ???????????? - mainchesenso__ : io a mia sorella: “ oggi fa temptation island” lei: “io oggi esco” ... - cbxini : Alright we going fingere che quegli 8 secondi di audio non esistano or else passerò la serata ad ascoltarli dimenti… - downeysvoice : Spotto mia nonna che ha appena visto la pubblicità di un programma che faranno stasera su rete4 e ha urlato: 'No, s… -