Strage Corinaldo, parla l’imputato: “Mi drogavo”. In aula si scusa (Di giovedì 30 luglio 2020) Strage Coronaldo, al processo l’imputato dice che faceva uso di droghe e che si sentiva come Dio. “Chiedo scusa, vorrei essere aiutato” Strage di Coronaldo, attesa per oggi la sentenza di primo grado. In aula, dopo un anno di carcere, ha parlato uno degli imputati, Souhaib Haddada, rivolgendosi al giudice Paola Moscaroni. Il giovane ha affermato che faceva uso di droghe e che si sentiva un Dio. “In questo anno di detenzione ho avuto la possibilità di ravvedermi”, dice, augurandosi che venga giudicato per quello che ha fatto e non per quello che non ha fatto. Il ragazzo, infatti, grida anche la sua innocenza quando dice di non essere responsabile di quello che è successo ma è comunque dispiaciuto per chi non c’è più. ... Leggi su bloglive

il gup di Ancona Paola Moscaroli per la sentenza nei confronti della cosiddetta 'banda delle spray', in uno dei due procedimenti per la strage nella discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo

Lo ha detto, all'uscita dall'aula 1 del tribunale di Ancona dove si attende la sentenza per la Strage di Corinaldo, Francesco, fratello di Benedetta Vitali, morta a 15 anni nella calca all'uscita

il gup di Ancona Paola Moscaroli per la sentenza nei confronti della cosiddetta 'banda delle spray', in uno dei due procedimenti per la strage nella discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo