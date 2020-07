Roma, mette sotto l’acqua bollente il figlio di 7 mesi durante una lite con la compagna (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, mette il figlio neonato sotto l’acqua bollente Un uomo di 43 anni di origine marocchina è stato arrestato ieri, mercoledì 29 luglio, a Roma con l’accusa di maltrattamenti aggravati. durante una lite con la compagna nell’appartamento in zona Prenestina, l’uomo (già agli arresti domiciliari per spaccio di droga) si è scagliato contro il figlio di 7 mesi e lo ha messo sotto l’acqua bollente provocandogli delle ustioni di secondo grado. La madre avrebbe provato a difendere il neonato ma il padre, fuori controllo, ha picchiato anche l’altro figlio di 4 anni. La donna è fuggita di ... Leggi su tpi

QBtwits : @ASchwibach Se a Roma vedete una colonna di fumo salire dalle parti di palazzo Chigi, significa che il ricorso non si mette bene. - amiciweb : RT @ilmessaggeroit: Roma, mette il figlio neonato sotto l'acqua bollente dopo un litigio con la moglie: arrestato - Affaritaliani : Mette figlio neonato nell'acqua bollente La follia dopo un litigio con la moglie - affariroma : Mette il figlio di 7 mesi sotto l'acqua bollente: arrestato. Grave il piccolo - - MARCOPRIMO84 : Il Mattino Mobile: Roma, mette il figlio neonato sotto l'acqua bollente dopo un litigio con la moglie: arrestato L’… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mette

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - “L'intuizione e la visione di Silvio Berlusconi di aggregare il fronte dei moderati in un'unica lista avrà in Liguria il primo, sfidante, banco di prova. Aver deciso di ...Roma, 30 lug. (askanews) - "Il fondamentale obiettivo della ... Dunque ora è fondamentale aver messo questo principio come obiettivo prioritario per la nostra Regione". Così Stefano Parisi, ...