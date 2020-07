Pieve, accoltellato in piena notte: è in Rianimazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Pieve Emanuele, Milano,, 30 luglio 2020 - Un uomo intorno ai 35 anni di età, la cui identità è ancora sconosciuta, forse straniero, è stato trovato sanguinante in via Brodolini a Rozzano verso le 3 di ... Leggi su ilgiorno

Milano, uomo accoltellato al volto e all'addome: è grave

