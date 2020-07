Open Arms, Salvini ai giallofucsia: “Mandandomi a processo mi fate un regalo” (e cita Pound) (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – “Mi fate un regalo”. Così Matteo Salvini nell’Aula del Senato si rivolge alla maggioranza giallofucsia che vuole mandarlo a processo per il caso Open Arms. Oggi si vota l’autorizzazione a procedere contro il leader della Lega per “sequestro di persona” e altri capi di accusa in merito ai fatti dell’agosto 2019, quando l’allora ministro dell’Interno, in linea con la politica dei porti chiusi negò lo sbarco ai clandestini a bordo della nave Ong spagnola Open Arms. Dopo l’annuncio di Matteo Renzi che Italia Viva voterà sì, per Salvini il processo è praticamente certo. Ma il leader della Lega si mostra sereno ... Leggi su ilprimatonazionale

