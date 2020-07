Nioh 2 riceve oggi il DLC The Tengu's Disciple (Di giovedì 30 luglio 2020) Team Ninja ha recentemente trasmesso un livestream dedicato al DLC di Nioh 2, The Tengu's Disciple, in cui è stata presentata la nuova arma che potrete utilizzare. Diverse anteprime sono state pubblicate, come quelle di IGN Japan e Famitsu, che offrono uno sguardo alle nuove aree e a un nuovo boss. La nuova arma è particolarmente interessante perché le sue estremità finali possono staccarsi e colpire i nemici a lungo raggio. In termini di mobilità e combo, c'è sicuramente un grande potenziale indipendentemente dal proprio stile di gioco. Poi c'è il nuovo boss che può infliggere una grande quantità di danni a coloro che si avvicinano troppo, aumentando così il grado di sfida.Nioh 2: The Tengu's Disciple è ... Leggi su eurogamer

I migliori giochi sul Giappone feudale

Andiamo avanti con qualcosa che a molti sembrerà quasi di sapore antologico, ma che in realtà è ala base di buona parte della videoludica attuale a tema Giappone feudale: Onimusha: Warlords. La storia ...

