Una parte di noi vorrebbe essere il suo Frosinone. Garantirgli due gol facili facili, quel tanto che basta per arrivare a 37 e scippare il record della Serie A a quell'altro, lo sbattezzato: non più Gonzalo, ma "la lota". Perché Immobile se chiamm Ciro, sissignore. Ed è napoletano pure se gioca nella Lazio. Tocca proprio al Napoli, nel caso, vidimare un passaggio di consegne quasi filosofico. Quel primato statistico che appartiene alla città, alla squadra, o solo al suo esecutore materiale: Higuain "il traditore". Nell'attesa si consuma la scissione: sabato si tifa pro o contro, e per contro s'intenda anche un po' contro il Napoli, che i due gol dovrebbe concedere in una inutile ultima giornata di campionato.

OptaPaolo : 35 - Ciro #Immobile ha realizzato 35 gol in questa Serie A, eguagliando Nordhal (35 nel 1949/50): meglio, in una si… - OptaPaolo : 33 - Ciro #Immobile ha segnato 33 gol in questa Serie A (nessun calciatore italiano ha mai fatto meglio nella stori… - OptaPaolo : 34 - Ciro #Immobile ha realizzato 34 gol in questa Serie A: solo due giocatori hanno fatto meglio nella storia del… - napolista : Meglio un Ciro laziale (Immobile) o il “traditore” Higuain? Il dilemma di Napoli Sabato sera Napoli-Lazio decide s… - FrancescoFarao9 : @Kataklinsmann @VincenzoOrab96 da Torre Annunziata, paese dove sono cresciuto, Ciro sempre stato un ragazzo con la… -