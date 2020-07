La Delta Informatica giocherà in A1 (Di giovedì 30 luglio 2020) TRENTO- L'attesa è stata lunga ma alla fine è arrivata l'ufficialità: la Delta Informatica Trentino è stata ammessa ufficialmente alla prossima Serie A1 Femminile. Una notizia che è stata accolta con ... Leggi su corrieredellosport

TrentinoRosa : RT @TgrRaiTrentino: A quattro mesi di distanza dall'interruzione dei campionati per l'emergenza Covid-19, la @TrentinoRosa ha ottenuto quel… - volley_stt : Fumata bianca: la Delta Informatica è in Serie A1 - TgrRaiTrentino : A quattro mesi di distanza dall'interruzione dei campionati per l'emergenza Covid-19, la @TrentinoRosa ha ottenuto… - MusicTrento : Vi ricordate quando Delta Informatica Trentino vinse la Coppa Italia? Noi eravamo la e pensammo subito 'adesso la A… - sportrentino_it : VOLLEY: Fumata bianca: la Delta Informatica è in Serie A1 -

Ultime Notizie dalla rete : Delta Informatica La Delta Informatica giocherà in A1 Corriere dello Sport La Delta Informatica ripescata in serie A1

La Delta Informatica, dopo tanta attesa, ha ottenuto il ripescaggio in Serie A1. La società del presidente Postal aveva fatto richiesta da tempo e alla fine hanno avuto dalla Lega Femminile ...

Il sogno è realtà. Le ragazze della Trentino Rosa approdano in A1

Delta Informatica Trentino, il sogno è realtà. Accolta la domanda di ripescaggio, le gialloblù del presidente Roberto Postal approdano in Serie A1. Dunque per la prima volta nella sua storia, il ...

La Delta Informatica, dopo tanta attesa, ha ottenuto il ripescaggio in Serie A1. La società del presidente Postal aveva fatto richiesta da tempo e alla fine hanno avuto dalla Lega Femminile ...Delta Informatica Trentino, il sogno è realtà. Accolta la domanda di ripescaggio, le gialloblù del presidente Roberto Postal approdano in Serie A1. Dunque per la prima volta nella sua storia, il ...