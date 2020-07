Incendio a Prima Porta, in azione anche Protezione Civile (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – Il personale specializzato volontario della Protezione Civile, impiegato nel servizio anti-Incendio, ha supPortato i vigili del fuoco per placare le fiamme di un rogo di vaste proporzioni che si e’ sviluppato ieri tra via Dalmine e via Frassineto, nella zona di Prima Porta a Roma. Sul posto sono intervenute tre squadre di Protezione Civile e un camion dei vigili del fuoco. Il ricorso al mezzo aereo e’ stato reso impossibile a causa di una linea elettrica nelle vicinanze. Leggi su romadailynews

Audi A4 prende fuoco all'improvviso, paura di notte nella marina

TORRE SAN GIOVANNI – Un incendio è divampato nel cuore della notte a Torre San Giovanni, frazione marittima di Ugento. Le fiamme, scoccate intorno alle 3, hanno colpito un’Audi A4 parcheggiata in via ...

Incendio in un casa a Priolo, paura per i residenti, indagini dei carabinieri

Un incendio è scoppiato in un appartamento in via Megara Iblea ... per accertare se sono state viste persone sospette prima di quell’esplosione. Determinate, a questo punto, sarà la collaborazione ...

