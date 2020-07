I carabinieri di Piacenza parlano come i ‘guappi’ di Gomorra. Ma per me non è così strano (Di giovedì 30 luglio 2020) Tra gli imputati delle nefandezze che sarebbero state commesse nella caserma di Piacenza, compresi pestaggi e umiliazioni degradanti, qualcuno si sarebbe compiaciuto del grand guignol allestito con affermazioni quali “Hai presente Gomorra? Tu devi vedere gli schiaffoni che gli ho dato”. Parole provenienti da animi desiderosi di suggellare un’azione banalmente vessatoria impreziosendola con un pedigree che attinge direttamente dal lessico malavitoso tratto dalla serie Gomorra. In questa ricerca di riferimenti “dotti” non si nota la repulsione o la presa di distanza da una narrazione criminale, né la condanna implicita della storia romanzata di una famiglia fuorilegge. Al contrario denota ammirazione, vanto. Emulazione. Perché uomini che hanno giurato fedeltà allo Stato dovrebbero avere ... Leggi su ilfattoquotidiano

