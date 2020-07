Hyper Scape arriva su Xbox One e PS4 (Di giovedì 30 luglio 2020) Oggi, Ubisoftha annunciato il lancio di Hyper Scape su PC, Playstation 4 e Xbox One, previsto l’11 agosto con la Stagione Uno: “The First Principle”. In questa Stagione, i giocatori potranno scoprire nuovi contenuti di gameplay, le nuove caratteristiche di Hyper Scape Crowncast, ed esplorare l’universo HyperScape. La Open Beta di Hyper Scape, al momento disponibile solo su PC, finirà il 3 agosto alle 8:59 CEST. EVENTO A TEMPO LIMITATO CON VALUTA PREMIO Per ringraziare i nostri fan, che hanno determinato il successo della beta, questo weekend lanceremo un evento con ricompense. Gioca alla beta o guarda le dirette su Twitch per almeno un’ora e riceverai 600 Bitcorone al lancio della Stagione Uno ... Leggi su gamerbrain

TheEnemyBR : Hyper Scape, battle royale futurista da Ubisoft, chega em 11 de agosto - VConsolas : Hyper Scape saldrá el 11 de agosto - re_tro0 : AAAAAAAAAA HYPER SCAPE DIA 11 DE AGOSTO PRA CONSOLE ?? - GamingTalker : Hyper Scape su PC, PS4 e Xbox One ha una data di uscita, la Stagione 1 inizia l'11 agosto - UbisoftItalia : Finalmente anche su Xbox One e PlayStation 4, la Stagione 1 di Hyper Scape comincerà l'11 Agosto! La prima stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Hyper Scape Tutto quello che c'è da sapere su Hyper Scape, il nuovo Battle-Royale di Ubisoft Tech Princess Hyper Scape su PC, PS4 e Xbox One ha una data di uscita, la Stagione 1 inizia l’11 agosto

Ubisoft ha oggi annunciato la data di inizio della prima stagione del suo battle royale Hyper Scape dopo quasi un mese di Open Beta preceduto da una Closed Beta riservata ai fortunati che ricevevano d ...

Fortnite, ora potete comprare una banana sbucciata a 20 euro

Questo, però, potrebbe essere solamente l'inizio perché, stando a Essentiallysports.com, altri streamer potrebbero abbandonare Fortnite per concentrarsi su altri giochi come Valorant, Warzone e il più ...

Ubisoft ha oggi annunciato la data di inizio della prima stagione del suo battle royale Hyper Scape dopo quasi un mese di Open Beta preceduto da una Closed Beta riservata ai fortunati che ricevevano d ...Questo, però, potrebbe essere solamente l'inizio perché, stando a Essentiallysports.com, altri streamer potrebbero abbandonare Fortnite per concentrarsi su altri giochi come Valorant, Warzone e il più ...