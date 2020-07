Gianmaria Antinolfi senza Belen pizzicato con la sua ex (Di giovedì 30 luglio 2020) Gianmaria Antinolfi è il giovane imprenditore partenopeo che ha frequentato Belen. Il ragazzo è al centro del gossip in questo ultimo periodo. Gianmaria è stato pizzicato da Chi a cena con una sua ex. Il giovane Gianmaria Antinolfi è ormai un volto noto della cronaca rosa. In pochissimo tempo l’imprenditore è stato insieme ad alcune delle donne più belle e desiderate d’Italia. Gianmaria infatti fino a poco tempo faArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

