Gazzetta - Il Milan convince Ibrahimovic: un altro anno in rossonero (Di giovedì 30 luglio 2020) La firma (ancora) non c'è, ma le prossime saranno giornate importanti per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: il rossonero dovrebbe avere presto un contatto con Maldini e Massara, ansiosi di trovare un accordo per confermare lo svedese a ... Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Ibra ha deciso: continuerà con il Milan. Decisivo #Pioli, l’ingaggio partirà da 4 milioni - Gazzetta_it : La nuova maglia fa boom - Gazzetta_it : VAR - Milan: goal annullato, il punteggio resta 0:1 - marcom2roma : @Gazzetta_it Ridicoli! Avete fatto passare la “rinuncia” del Milan della scorsa stagione all’EL come una grande fur… - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, Ibra ha scelto di rimanere: ingaggio a partire da 4 milioni: L'accordo non c'è, ma le prossime sa… -