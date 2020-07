Discoteche, riapertura rinviata: «Troppi rischi da feste e locali» (Di venerdì 31 luglio 2020) Crescono la curva dei contagi e il timore di imitare Spagna, Francia e Germania, dove il numero di nuovi positivi giornalieri è anche il triplo di quelli italiani. Il Governo frena sulle nuove... Leggi su ilmattino

Calboniluciano : @vanabeau @marcocattaneo @ricpuglisi Leggendo lo studio, “scenario peggiore”, da inizio Maggio: riapertura delle sc… - Massimiliana21 : e con la riapertura di tutto, anche delle discoteche, aspettiamoci anche in Italia un'esplosione di contagi come i… - sinistra_unita_ : @alfredodattorre Per me il problema è stata la riapertura delle discoteche e ristoranti senza alcun controllo serio… - HappinessOnee : @hugmejavaad Pensiero giustissimo, ma c’è anche da dire che in Italia, con la quarantena e tutto, eravamo riusciti… - pioveblu : Una persona a caso fa un TikTok contro la riapertura delle discoteche: Una tizia commenta sotto: abbiamo fatto tan… -

Ultime Notizie dalla rete : Discoteche riapertura Discoteche, riapertura rinviata: «Troppi rischi da feste e locali» Il Messaggero Discoteche, riapertura rinviata: «Troppi rischi da feste e locali»

In sintesi: per scrivere il nuovo Dpcm, che avrebbe dovuto contenere una serie di decisioni come la riapertura delle discoteche e delle fiere, si aspetteranno sette-dieci giorni, per avere il tempo di ...

Open Arms, Salvini a processo

Non solo con la riapertura di negozi e delle fabbriche non si registra ... i giovani del Modenese che entrarono in azione tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca «Lanterna Azzurra» di Corinaldo ...

In sintesi: per scrivere il nuovo Dpcm, che avrebbe dovuto contenere una serie di decisioni come la riapertura delle discoteche e delle fiere, si aspetteranno sette-dieci giorni, per avere il tempo di ...Non solo con la riapertura di negozi e delle fabbriche non si registra ... i giovani del Modenese che entrarono in azione tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca «Lanterna Azzurra» di Corinaldo ...