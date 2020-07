Cremona, con il caldo scatta l'allarme ozono (Di giovedì 30 luglio 2020) Cremona, 30 luglio 2020 - Le alte temperature di questi giorni hanno fatto scattare l'allarme ozono in città. Martedì è stato registrato dalla centralina posta in via Fatebenefratelli il valore di 218 ... Leggi su ilgiorno

Nuovo, importante passo avanti per la realizzazione del ’Piano Marshall’ della Regione Lombardia. Ieri sera il Consiglio regionale, con l’approvazione degli Ordini del giorno discussi durante l’assest ...

La Virtus Roma verso il baratro, la serie A sembra ormai un miraggio. E dopo lunghi giorni di notizie altalenanti, ora la fine sembra decisa. Forse già oggi potrebbe arrivare un comunicato con il qual ...

