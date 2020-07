Coronavirus, torna la paura nelle Rsa: 5 anziani positivi a Montelupo Fiorentino (Di giovedì 30 luglio 2020) Coronavirus, strage di anziani nelle Rsa: segnalata in procura anche 'Villa Gisella' 20 May 2020 Coronavirus, anziani morti nella Rsa di Villa Jole di Bagno a Ripoli: caso segnalato alla procura 5 May ... Leggi su firenzetoday

LaStampa : Coronavirus, la Spagna torna nell’incubo: i nuovi contagi sono 1.153, mai così tanti dal 2 maggio - fattoquotidiano : Coronavirus, 50mila docenti e personale Ata assunti per creare più classi. Ma se torna il lockdown saranno licenzia… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Gran Bretagna quarantena per chi torna dalla Spagna. Chi è già rientrato sarà sottoposto al test… - RaiSport : #Siviglia: #negativi i #test, squadra torna al lavoro. Potrà così preparare la sfida di #EuropaLeague contro la… - Ecocerved : RT @ecocamere: Nel 2020, anno del #coronavirus, torna il Premio Impresa Ambiente, promosso da @camcomVeRo con la collaborazione di @unionca… -