Coronavirus: 24 guariti in un giorno nel Casertano, calano gli attuali positivi (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Nessun nuovo caso di contagio, con ventiquattro guariti in un giorno e i positivi attuali che scendono da 103 a 79. Migliora sensibilmente nel Casertano la situazione dei contagi legati al Coronavirus. Emerge dal report dell’Asl di Caserta, che mostra anche un calo dei positivi attuali nei comuni in cui vi sono stati dei focolai, primo tra tutti Mondragone, dove tra fine giugno ed inizio luglio “scoppiò” l’emergenza Covid nella comunità bulgara che risiedeva nel quartiere dei Palazzi ex Cirio; oggi le persone ancora contagiate a Mondragone, tutte asintomatiche, sono 36 rispetto alle 58 di ieri, con un calo di 22 unità; si tratta di persone dichiarate ... Leggi su anteprima24

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.616 • Deceduti: 35.129 (+6, +0,02%) • Dimessi/… - RegLombardia : #LNews Oggi non si registra alcun nuovo decesso, mentre sono 161 guariti e zero i nuovi contagi nelle province d… - infoitinterno : Coronavirus in Campania, 19 nuovi casi e 4 guariti - Emiwinning : E raggiunta anche ormai la soglia di 11 milioni di guariti. #coronavirus - michela79998960 : Poliambulanza: il 36% dei guariti dal Covid dopo mesi ha ancora problemi -