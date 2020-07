Chi è Zanimacchia: età, stipendio e carriera del calciatore (Di giovedì 30 luglio 2020) Chi è Zanimacchia: età, stipendio e carriera del calciatore Chi è Luca Zanimacchia, l’esterno juventino che ha esordito in Serie A contro il Cagliari nella giornata di ieri, nella partita però persa dai bianconeri che non hanno nulla da chiedere ormai al campionato, visto che hanno vinto lo Scudetto in anticipo. Ma perché Zanimacchia è entrato così repentinamente nei trend di ricerca degli utenti? Perché sono bastate alcune sue giocate per scoprire un talento che potrebbe dare delle soddisfazioni. Andiamo quindi a scoprire chi è Luca Zanimacchia, quanti anni ha, a quanto ammonta il suo stipendio e com’è stata finora la carriera del ... Leggi su termometropolitico

Ultime Notizie dalla rete : Chi Zanimacchia Chi è Zanimacchia, l'esterno offensivo dell'Under 23 che ha esordito in Serie A Goal.com Da Fagioli a Muratore, da Coccolo a Vrioni: chi sono e cosa fanno gli U23 di Sarri

In primis Luca Zanimacchia, che ha debuttato contro il Cagliari subentrando a Pjanic. Classe 1998, nato mezzala ma adattabile anche da esterno offensivo, Zanimacchia ha realizzato il primo gol nella ...

Juve baby con la Roma spacca i tifosi, ecco chi gioca nell'U.23

L’ultima partita l’ha giocata in Coppa Italia un mese fa, vincendo la finale con la Ternana per 2-1. E’ l’Under 23 della Juventus che sabato potrebbe giocare in campionato in A nell’ultima giornata co ...

