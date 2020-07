Calciomercato Palermo, una squadra da costruire: l’idea della società e gli obiettivi. Pazzini… (Di giovedì 30 luglio 2020) "Una squadra da costruire, almeno dieci le pedine da innestare".Titola così l'edizione odierna de 'La Repubblica'. A circa due settimane dall'inizio del ritiro pre-campionato a Petralia Sottana, "il Palermo è un cantiere aperto". Sono una decina, infatti, al momento, i calciatori certi di restare in Sicilia: Pelagotti, i difensori Accardi, Doda, Lancini e Crivello, i centrocampisti Martin e Martinelli e gli attaccanti Floriano, Santana e Silipo. "Una buona ossatura di partenza che tuttavia non basta per affrontare il campionato di serie C ad alto livello", si legge.Sagramola e Castagnini, pertanto, sono al lavoro per completare l'organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore, con l’obiettivo "di portare in maglia rosanero ventidue calciatori: due per ogni ruolo che siano in grado di giocare da titolari un ... Leggi su mediagol

