Via libera del Senato allo scostamento di bilancio. Gualtieri: “Basta polemiche irresponsabili” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio. Via libera del Senato con 170 sì, 4 contrari e 133 astenuti. ROMA – Il Parlamento vota lo scostamento di bilancio. Il primo via libera è arrivato dal Senato con 170 sì, 4 contrari e 133 astenuti con il Centrodestra che ha preferito non esprimere la propria preferenza. La discussione ora si sposta alla Camera dove ci sarà il voto nelle prossime ore. #scostamento di #bilancio. Con 170 voti favorevoli, 4 contrari 133 astensioni, l'Assemblea approva la proposta di risoluzione n. 100 della maggioranza a Doc. LVII-bis, n. 2 (Relazione a Parlamento con aggiornamento piano di rientro verso Obiettivo Medio Periodo #OTM). ... Leggi su newsmondo

Agenzia_Ansa : Via libera dell'Aula della #Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi… - fanpage : Ultim'ora Dal Senato arriva il via libera alla proroga dello #statodiemergenza - MediasetTgcom24 : Turchia, il parlamento dà il via libera alla legge anti social media #turchia - RoccisanoF : RT @ManuelaPerrone: Programma nazionale riforme, risoluzione di maggioranza approvata al #Senato con 169 sì e 137 no. Dentro c'è anche un i… - Agricolturabio1 : RT @AnnaritaNinni: Omotransfobia, la commissione Giustizia dà il via libera al testo. La legge in aula alla Camera il … -