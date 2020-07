Tiziano Ferro a Catania nel 2021, non a Messina: info sulla modifica dei posti e sui rimborsi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tiziano Ferro a Catania nel 2021, in concerto allo Stadio Cibali. L'evento sostituisce quello inizialmente in programma a Messina per il giorno 27 giugno 2020 allo Stadio San Filippo, data cancellata a causa del diniego da parte del Comune di Messina della disponibilità dello stadio. Il concerto di Tiziano Ferro in Sicilia viene quindi riprogrammato: cambia la data e cambia anche la location. Si terrà 3 luglio 2021 allo Stadio Cibali di Catania. I biglietti precedentemente acquistati per la data di Messina rimangono validi nei rispettivi settori dello Stadio Cibali a Catania ovvero: prato, prato gold e 6° settore non numerato della tribuna. Ci sono ... Leggi su optimagazine

