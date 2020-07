Stato di emergenza, Conte sparge la solita fuffa e attacca l’opposizione (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Dopo aver incassato il sì del Senato alla proroga dello Stato di emergenza (in assenza di emergenza), Giuseppe Conte va alla Camera e ripete il copione di ieri, ma stavolta attacca l’opposizione, scadendo peraltro in un ridicolo quanto infondato vittimismo. Stiamo parlando di un premier che nonostante l’evidenza scientifica conclami che in Italia non c’è più una emergenza sanitaria per la pandemia lui sostiene che “il virus circola ancora” e che la proroga fino al 15 ottobre dei suoi poteri speciali – la facoltà di decidere tutto da solo a colpi di Dpcm bypassando il Parlamento – è per ragioni tecniche. Ma non pago di spargere la solita ... Leggi su ilprimatonazionale

