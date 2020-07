Sibilia: “Felice di questa serata, ora riapriamo gli stadi” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia, è intervenuto nel corso della premiazione del Benevento svolta al Teatro Romano. Di seguito le sue dichiarazioni: Ciclo – “L’obiettivo è stato sempre quello di tutelare il risultato ottenuto sul campo. Per raggiungerlo, però, è servito l’impegno di tutti. Sono contento per questa serata che va a chiudere un ciclo iniziato al momento della festa per i 90 anni del Benevento”. Ritorno dei tifosi – “Il ritorno dei tifosi allo stadio è un auspicio, lo ha detto anche il presidente Gravina. Credo che una percentuale di pubblico possa esserci. Una gara senza pubblico è uno spettacolo mutilato. Il primo obiettivo è quello di essere tutti ... Leggi su anteprima24

