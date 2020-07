Serie B, capitano Reggiana lascia calcio a 26 anni per studiare (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - REGGIO EMILIA, 29 LUG - lascia il calcio per lo studio. La scelta inedita ad alti livelli è di Alessandro Spanò, 26 anni, difensore inamovibile e capitano della Reggiana, club emiliano col ... Leggi su corrieredellosport

Reggiana, Spanò si ritira a 26 anni: "Continuo gli studi"

Alessandro Spanò si era laureato qualche giorno dopo la promozione della Reggiana in Serie B, oggi l'annuncio a sorpresa: "Devo seguire il cuore". La promozione, la festa e l’addio a soli 26 anni. Tut ...

Alessandro Spanò si era laureato qualche giorno dopo la promozione della Reggiana in Serie B, oggi l'annuncio a sorpresa: "Devo seguire il cuore". La promozione, la festa e l'addio a soli 26 anni.