Scostamento di bilancio, via libera del Senato con 170 sì. La maggioranza apre sul Mes, ma senza citarlo

Ok anche alla risoluzione di maggioranza sul piano nazionale di riforme. Tra gli impegni chiesti al governo «l'utilizzo, sulla base dell'interesse generale del Paese e dell'analisi dell'effettivo fabbisogno, degli strumenti già resi disponibili dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio economica in atto»

