Sampdoria-Milan, i diffidati dei rossoneri in vista del Cagliari (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ultime battute per il campionato italiano di calcio con tanti verdetti ancora da assegnare. In occasione del penultimo turno il Milan scenderà in campo al Ferraris di Genova per affrontare la Sampdoria prima di chiudere la stagione in casa contro il Cagliari. Contro i blucerchiati sono sei i calciatori nella lista dei diffidati del Milan che in caso di ammonizione salteranno per squalifica l’ultima giornata. Biglia, Laxalt, Musacchio (infortunato), Kjaer, Rebic e Romagnoli (infortunato) i giocatori in questione. Leggi su sportface

IsmaelBennacer : ?? Sampdoria - AC Milan ?? Stadio Luigi Ferraris ? 19h30 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? Our masterpieces away to Sampdoria ?? I nostri gol più belli in #SampdoriaMilan ? Scegli il tuo preferito su… - UEFAcom_it : Ronaldo-Bernardeschi, la Juventus batte la Sampdoria e si laurea Campione d'Italia ???? Il racconto di #JuveSamp ??… - news24_napoli : Sampdoria-Milan: I diffidati rossoneri per la gara con al Ferraris - RAFFAELEASCOLE1 : RT @DailyMilan_it: ? Ecco l’undici scelto da Mister Pioli! Rossoneri così in campo contro la Sampdoria. #acmilan #milan #sampmilan #sampdo… -