Napoli, incidente sulla Tangenziale: code verso Capodichino (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giornata all’insegna del traffico per gli automobilisti della Tangenziale di Napoli. Già dalle 8 e 50 di questa mattina si registrano code di autovetture, tra gli svincoli Zona Ospedaliera e Capodimonte in direzione Capodichino, a causa di un incidente stradale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

