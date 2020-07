Migranti, tornano a Lampedusa dopo l'espulsione: arrestati 19 tunisini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Undici tunisini sono stati arrestati perché tornati a nonostante il decreto di espulsione e 8 perché rientrati in Italia nonostante i respingimenti. Sono in totale 19 i nordafricani che sono stati ... Leggi su leggo

djnutria57 : RT @ITALEXIT78: Migranti già espulsi tornano in Italia su un barcone - ITALEXIT78 : Migranti già espulsi tornano in Italia su un barcone - Giacinto_Bruno : RT @jeanontwitt: @Scarlet5910 @fattoquotidiano @Giacinto_Bruno O meglio 'Tornano a casa'. L'atteso massacro di migranti e Rom non ha funzio… - MaurizioTorchi2 : RT @51inif: Migranti, tornano a Lampedusa dopo l'espulsione: arrestati 19 tunisini ?? ?@Viminale? ?@GiuseppeConteIT? #Lamorgese NON VI ACCOR… - Piero42395724 : RT @51inif: Migranti, tornano a Lampedusa dopo l'espulsione: arrestati 19 tunisini ?? ?@Viminale? ?@GiuseppeConteIT? #Lamorgese NON VI ACCOR… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti tornano Migranti, tornano a Lampedusa dopo l'espulsione: arrestati 19 tunisini Il Messaggero Sui migranti Di Maio attacca l’Europa: “Rispetti i patti”

ROMA. Che Luigi Di Maio avesse scelto il tema dei migranti per pungolare il governo e in particolare il premier Conte si era capito già nei giorni scorsi. Ha definito «inconcepibili» le fughe di massa ...

Coronavirus, bollettino del 29 luglio: ancora diciotto nuovi casi in Sicilia, salgono i contagi in Italia

Ancora alto il numero nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +18. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Ovviamente a far lievitare i casi, come successo negli ultimi gi ...

ROMA. Che Luigi Di Maio avesse scelto il tema dei migranti per pungolare il governo e in particolare il premier Conte si era capito già nei giorni scorsi. Ha definito «inconcepibili» le fughe di massa ...Ancora alto il numero nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: +18. È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Ovviamente a far lievitare i casi, come successo negli ultimi gi ...