La Lazio batte il Brescia e il caldo: 2-0 (Di mercoledì 29 luglio 2020) – Diciamo la verità, tutta la verità: per la Lazio è stato più difficile battere il caldo che il Brescia. Giocare a pallone in luglio è sempre complicato, ma una giornata, una serata così calda, così afosa non ha certo aiutato il bel gioco all’Olimpico. Bisogna sportivamente riconoscere che il caldo non è stato un peso solo per i romani, anche le rondinelle hanno faticato a prendere il volo. L’unico Bresciano a reggere bene le condizioni meteorologiche sahariane è stato, purtroppo per i biancocelesti, il portiere Andrenacci che ha detto no a tanti tentativi dei coraggiosi attaccanti di casa. È finita 2-0 con gol irresistibili di Correa al 17’ e di Immobile all’82’. Il portoghese ha ... Leggi su romadailynews

