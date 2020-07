Inter giorno di relax concesso da Conte: niente allenamenti per oggi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giornata di riposo per l’Inter Il giorno dopo la vittoria sul Napoli nella penultima giornata di Serie A, Antonio Conte ha concesso un giorno di riposo ai giocatori che dunque non si ritroveranno ad Appiano Gentile per gli allenamenti. La squadra nerazzurra si ritroverà domani dove inizierà a preparare la vicina trasferta di Bergamo per l’ultima di campionato e con il secondo posto in palio e prima di concentrarsi sulla sfida di Europa League contro il Getafe, in programma per settimana prossima in Germania. A riportarlo è Sky Sport. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

