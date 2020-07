Gianmarco Carroccia chi è l’interprete di Lucio Battisti, Mogol: «Somiglianza incredibile» (Di mercoledì 29 luglio 2020) In un’intervista pubblicata su ‘Il Corriere della sera’ Giulio Rapetti, in arte Mogol, ha ripercorso non solo la sua carriera, ma è tornato a parlare anche del suo importante incontro con Lucio Battisti, con cui ha costituito una delle coppie più amate nel panorama musicale internazionale. A proposito dell’occasione che ha portato alla scrittura de ‘L’arcobaleno’, brano interpretato da Adriano Celentano subito dopo la morte di Battisti, il paroliere ha tirato in ballo Gianmarco Carroccia, artista di talento che ha una particolarità: ha la stessa voce del cantante scomparso. Ma di chi si tratta? Eccoci pronti a svelare qualcosa in più sul giovane noto per aver ideato il progetto “Emozioni”, che ... Leggi su urbanpost

È la verità. La cosa davvero incredibile è che adesso ho un allievo, Gianmarco Carroccia, che è identico a lui, gli somiglia sia fisicamente, sia nel modo di cantare». leggi anche l ...

Giulio Rapetti ha raccontato come è nato lo pseudonimo Mogol, nome che all'inizio non apprezzava affatto ma che successivamente ha trasmesso anche ai suoi figli: "Non l’ho scelto io, ma i funzionari d ...

