Donna uccisa da uno squalo bianco negli Stati Uniti (Di mercoledì 29 luglio 2020) . La figlia è rimasta illesa. PORTLAND (Stati Uniti) – . La tragedia è avvenuta nei pressi della città di Portland dove la 63enne è stata attaccata dal pesce predatore. Immediato il soccorso da parte di due canoisti che si trovavano in quella zona, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della Donna. Le autorità locali hanno trovato un frammento di un dente che ha confermato l’aggressione da un grande squalo bianco. La ricostruzione della vicenda L’episodio è stato riportato da diversi giornali americani citati da La Repubblica. Secondo una prima ricostruzione, la Donna stava nuotando a circa 20 metri dalla riva con la figlia quando è stata attaccata dallo ... Leggi su newsmondo

