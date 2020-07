Caldo a 40 gradi: venerdì da bollino rosso in 10 città (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ondata di Caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore aggiornato a oggi. ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Caldo africano sull'Italia, punte di 40 gradi | L'allarme della Coldiretti: 'Livello del Po e colture a rischio'… - rtl1025 : ??? Ondata di #caldo africano con temperature fino a 40 gradi. 10 le città con #bollinorosso venerdì prossimo, secon… - Agenzia_Ansa : #Caldo fino a 40 gradi, venerdì 10 città con bollino rosso Anche Roma, Torino, Firenze e Bologna. La prossima setti… - Enkileda6 : RT @winterVitae: ciao a tutti sono arrivata per distruggere le vostre speranze e ricordarvi che jungkook ha passato tutto il bv di malta in… - gastanuke : @Panna975 Io ne ho fatto già due! Ma farli con il caldo è difficilissimo secondo me! L'impasto deve stare sotto ai… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldo gradi

Il Messaggero

SAN MARINO - La prima vera ondata di caldo rovente è in arrivo sul Nord Italia e anche su San Marino. Secondo gli esperti, il termometro è in salita e sono attese, questa settimana punte di 35, 36 gra ...L’atmosfera questa sera al Franchi — in quella che potrebbe essere per Beppe Iachini l’ultima partita casalinga sulla panchina viola — sarà sicuramente calda: a Firenze è prevista allerta arancione pe ...