Stato d’emergenza, Conte: «Proroga inevitabile, il virus continua a circolare» (Di martedì 28 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiega in Senato la richiesta di proroga dello stato d’emergenza per la gestione della pandemia di coronavirus fino al 31 ottobre. Lo stato d’emergenza proclamato il 31 gennaio scadrebbe il 31 luglio. Per il premier la proroga è inevitabile. Leggi su vanityfair

Capezzone : Qui l’elenco dei paesi UE usciti dallo #statodiemergenza. Nessuno intende rientrarci. Ogni sera ci fracassano l’ani… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, premier Conte chiederà proroga stato d'emergenza #coronavirus - chedisagio : Caro presidente @GiuseppeConteIT, è semplice. Se chiedi lo stato di emergenza allora ricorri al Mes, che serve app… - fa526364 : RT @RadioSavana: Questo è matto. Conte ha prorogato lo stato d'emergenza fino ad ottobre perchè altrimenti non può più affittare a spese de… - Gmine161 : RT @RadioSavana: Questo è matto. Conte ha prorogato lo stato d'emergenza fino ad ottobre perchè altrimenti non può più affittare a spese de… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Fontana: “Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato” Rep