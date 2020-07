Quando Bocelli era positivo al Covid e diceva: “Il virus è una tragedia, dono il plasma per fare la mia parte” (Di martedì 28 luglio 2020) Quando Bocelli era positivo al Covid Le parole pronunciate da Andrea Bocelli al convegno in Senato dei “negazionisti del Covid”, organizzato da Vittorio Sgarbi e Armando Siri lunedì 27 luglio, hanno fatto scalpore. Il tenore ha affermato di essersi sentito “umiliato e offeso come cittadino” Quando gli è stato vietato di uscire di casa durante i mesi di lockdown, in linea con le posizioni degli altri partecipanti, tra cui Matteo Salvini e il primario del San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo. “Devo anche confessare, e lo faccio qui pubblicamente, di aver anche in certi casi disobbedito volontariamente a questo divieto perché non mi sembrava giusto né salutare. Ho una certa età e ho bisogno di sole e di ... Leggi su tpi

