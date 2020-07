Migranti: altri 128 sbarchi nella notte, il governo prova con l’esercito (Di martedì 28 luglio 2020) Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa e il ministro dell’Interno Lamorgese decide di mandare l’esercito per scongiurare le fughe. Un’emergenza che non accenna a diminuire e il governo ora prova a mandare l’esercito, se non altro per scongiurare le fughe dai centri di accoglienza dopo il marasma e gli inseguimenti di questi giorni. Nel frattempo, tre barche, rispettivamente con 106, 13 e 9 Migranti a bordo, sono state rintracciate durante la notte, a largo di Lampedusa (Ag), dalle motovedette della Guardia costiera. I Migranti sono stati sbarcati al molo commerciale e poi portati all’hotspot dove gli ospiti presenti sono arrivati a 872 a fronte di una capienza massima prevista per 95. Lamorgese: ... Leggi su chenews

(ANSA) – UDINE, 27 LUG – Una sessantina di migranti, divisi in due gruppi, sono stati rintracciati stamani alle porte di Udine. Il primo gruppo, composto da una cinquantina di persone, tutti cittadini ...

Migranti in fuga: Musumeci, Sicilia non può essere trattata come una colonia

“Avrete già letto dei 100 migranti scappati a Caltanissetta. Si aggiungono ai tunisini scappati a Pantelleria e a quelli evasi dall’hotspot di Pozzallo, i quali, a loro volta, si sommano a tutti gli a ...

