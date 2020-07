Michele Morrone debutta nella musica con il suo primo album in inglese (Di martedì 28 luglio 2020) Michele Morrone registra il suo primo album del 2020 in inglese “Dark Room”: l’attore protagonista del film “365 giorni” debutta nel mondo della musica Michele Morrone ancora una volta nel vortice del successo. Dall’uscita del film “365 giorni”, l’attore italiano è sotto i riflettori tra gossip, lavoro e curiosità. Questa volta si tratta del suo debutto nel mondo della musica. All’inizio del 2020 ha registrato il suo primo album interamente in inglese. Quattro canzoni dell’album uscito a febbraio di quest’anno sono diventate particolarmente famose proprio per ... Leggi su zon

GiuseppeNassisi : @GiusCandela In soli 3 giorni 5 milioni Hard for me Michele Morrone #BattitiLive - GiuseppeNassisi : @GiusCandela Ma vogliamo parlare di Michele Morrone che con il singolo ha fatto 5 milioni di views su YouTube? Sper… - obrienbase : è tipo la rappresentazione brutta della peggiore fanfiction di wattpad più scorretta e scontata, però sì michele morrone bono - martuferrero01 : Te amo michele morrone - YessyMorenoM : RT @MorroneBrasil: ?? Michele Morrone via story em uma bela Ferrari ??#michelemorrone -