L’OPAS su UBI si assicura il successo: due giorni in più e l’adesione del Car (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Due giorni in più per aderire all’OPAS su UBI Banca e l’adesione del Car, uno dei principali patti dei soci della banca guidata da Victor Massiah. L’offerta avanzata da Intesa Sanpaolo sembra ormai destinata al successo. La Consob ha dato ieri sera il via libera all’estensione di due giorni, dunque fino al 30 luglio 2020, dell’Offerta di Intesa in azioni e denaro, che prevede un concambio di 1,7 azioni ed una componente cash 0,57% euro. Con il rilancio, l’offerta è stata incrementata di 652 milioni ed il corrispettivo ora offre un premio del 44,7% sul valore di UBI prima dell’offerta. E proprio per consentire agli azionisti di prendere visione di tutte le informazioni e del prospetto integrativo, l’Authority ha deciso di allungare il periodo di ... Leggi su quifinanza

