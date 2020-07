Le rosse hanno i superpoteri, dice la scienza (Di martedì 28 luglio 2020) Forse perché rappresentano solo il 2% della popolazione mondiale, le donne con i capelli rossi sono sempre state al centro di dicerie e accuse oscure. Gli scherzi da parco giochi sono una cosa, ma tornando indietro nel tempo ai giorni dell'inquisizione e della caccia alle streghe, si scopre una cultura in cui le rosse sono state perseguitate e considerate cattive o portatrici di sfortuna. Queste superstizioni sono comunque svanite e nel 1886 il dott. Augustin Galopin dichiarò che i “pel di carota” erano le persone dall'odore più sexy. Nel suo libro Le Parfum de la Femme, il dottor Galopin ha narrato come le donne dai capelli rossi emettano una fragranza distinta e particolarmente inebriante. Da allora sono state condotte altre ricerche più serie, talvolta con risultati sorprendenti. Per alcuni, i ... Leggi su gqitalia

diTerralba : RT @MarinaCelestePR: Quali sono stati gli anni peggiori? Cosa hanno fatto #Monti #Letta #Renzi e #Gentiloni per le famiglie? NIENTE! Solo p… - MarinaCelestePR : Quali sono stati gli anni peggiori? Cosa hanno fatto #Monti #Letta #Renzi e #Gentiloni per le famiglie? NIENTE! Sol… - gretelforever : RT @Giorgiolaporta: Scappano dalla guerra ma hanno il tempo di preparare il trolley, prendere gli occhiali da sole, mettere la crema e pren… - lamaracivi : RT @Giorgiolaporta: Scappano dalla guerra ma hanno il tempo di preparare il trolley, prendere gli occhiali da sole, mettere la crema e pren… - __rebel8 : @Sagitta11232071 @mastrociliegia4 @GiorgiaMeloni Ti sbagli, i governatori potevano e possono chiedere di instaurare… -

Ultime Notizie dalla rete : rosse hanno Ricatti a luci rosse: decine di casi nel Vastese, un denunciato L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese Martina Rossi, Corte d’Appello: «Non morì per sfuggire allo stupro»

Martina Rossi, secondo i giudici della Corte d'appello, «non morì per sfuggire allo stupro». «L'esclusione a cui la corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione» ...

Martina Rossi, i giudici: "Non morì per sfuggire alla violenza"

Martina Rossi non stava scappando da un tentativo di stupro quando è precipitata dal balcone. Per questo gli imputati non sono responsabili della sua morte. “L’esclusione a cui la corte è pervenuta de ...

Martina Rossi, secondo i giudici della Corte d'appello, «non morì per sfuggire allo stupro». «L'esclusione a cui la corte è pervenuta del tentativo di fuga della ragazza e la non provata commissione» ...Martina Rossi non stava scappando da un tentativo di stupro quando è precipitata dal balcone. Per questo gli imputati non sono responsabili della sua morte. “L’esclusione a cui la corte è pervenuta de ...